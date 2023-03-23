5 عادات للحصول على مزاج جيد فى الصباح.. منها تمارين التنفس

كتبت ايناس البنا

الحزن المزمن وقلة الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في يوم من الأيام هي بعض أعراض الاكتئاب . تلعب عاداتك الصباحية دورًا مهمًا في ضبط نغمة بقية اليوم، بينما أثبتت الكثير من الأبحاث أن التمارين واليوجا مفيدة في التعامل مع الاكتئاب، إلا أن هناك بعض الإجراءات الروتينية التي يمكن أن تساعد أيضًا.

يمكن أن يفيد الالتزام بجدول زمني للصحة العقلية ، وخاصة الأنشطة الصباحية مثل شرب الماء أو ترتيب السرير أو تناول وجبة الإفطار بانتظام.

روتين للصباح عليك اتباعه

قد يكون من الصعب تطوير روتين في البداية، لذا، ابدأ صغيرًا من خلال اتخاذ قرار بشأن نشاط أو نشاطين يمكنك الالتزام بأدائه كل يوم.

تشمس تحت الشمس

تعريض جسمك لأشعة الشمس سيجعلك تشعر بالانتعاش واليقظة، يمكن أن يساعد الاستلقاء تحت أشعة الشمس على زيادة إنتاج الهرمونات السعيدة ويساعد في تقليل القلق.

احصل على بعض ضوء الشمس لخفض مستويات الميلاتونين لديك ، مما سيساعدك أيضًا في الحفاظ على مزاج جيد طوال اليوم، أشارت دراسة من المكتبة الوطنية الأمريكية للطب إلى أن انخفاض التعرض لأشعة الشمس كان مرتبطًا بزيادة فرصة متوقعة بشكل كبير للإصابة بالضعف الإدراكي بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الضعف الإدراكي يعني أن الشخص يعاني من صعوبة في التذكر أو تعلم أشياء جديدة أو التركيز أو اتخاذ القرارات التي تؤثر على الحياة اليومية.

ممارسة الرياضة

تساعد التمارين على إفراز هرمونات الإندورفين في جسمك ، مما يساعد على تحسين مزاجك، حتى أن بعض تمارين التمدد والقفز ستساعدك في تنشيط الدورة الدموية إذا كان لديك وقت قصير.

مارس تمارين التنفس

يجب أن تحاول القيام بتمارين التنفس لأنها تساعد في تقليل التوتر والقلق، هل تعلم أنه يمكنك الحصول على نفس النتائج من التأمل لمدة 15 دقيقة التي ستحصل عليها بعد الإجازة؟ ذكرت دراسة أجرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب أن يوجا سودارشان كريا (SKY) ، وهي ممارسة تأمل تعتمد على التنفس ، قد تقلل من علامات وأعراض الاكتئاب.

رتب سريرك

على الرغم من أن تغيير سريرك هو عمل روتيني ، إلا أنه طريقة سهلة وصغيرة بشكل مدهش لتعزيز احترامك لذاتك. إذا أنهيت مهمة ما في أول شيء في الصباح ، فقد تكون أكثر ميلًا للحفاظ على هذا النمط طوال اليوم لأنك تشعر بثقة أكبر بشأن تنظيم الأشياء.

لا تفوت وجبة الإفطار

يمكن أن يساعد تناول وجبة فطور متوازنة في التحكم في نسبة السكر في الدم ويمنح جسمك الطاقة التي يحتاجها ليقضي اليوم. وفقًا لبحث أجرته المجلة الدولية لعلوم الغذاء والتغذية ، فإن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يعانون من اكتئاب أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.