3 جراحات عاجلة بمستشفى بنها الجامعى تنقذ حياة 3 أشخاص بينهم طفلان

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة 3 أشخاص بينهم طفلين، من خلال إجراء جراحات عاجلة لهم، حيث كانت الجراحة الأولى عبارة عن عملية جراحية كبري قلب مفتوح لتصليح 3 صمامات بالقلب حيث تم تغيير الصمامين الميترالي والأورطي وتركيب صمامات صناعية وتصليح الصمام الثلاثي الشرفات في عملية استغرقت 5 ساعات، أما الحالتين الأخريين فكانتا لطفلين الأول يبلغ من العمر حوالي سنة و7 أشهر ابتلع حبة لب وانحشرت بالقصبة الهوائية، أما الثاني فيبلغ من العمر حوالي عامين وابتلع قطعة من الفول السوداني وتسببت في انسداد مجرى التنفس.

وكشف مستشفى بنها الجامعي، في بيان لها، أنه تم إجراء عملية جراحية كبري قلب مفتوح لتصليح 3 صمامات بالقلب حيث تم تغيير الصمامين الميترالي والأورطي وتركيب صمامات صناعية وتصليح الصمام الثلاثي الشرفات، في عملية استغرقت 5 ساعات، وتكللت بالنجاح وما زالت المريضة بالرعاية المركزة تتلقي العناية الفائقة، وتستكمل علاجها حتي يتم الله شفائها.

وتابعت، أنه حضر للقسم في حالة طوارئ طفلين أحدهما من شبرا الخيمة ويبلغ من العمر سنة و7 أشهر، ويعاني من شرقة شديدة وزرقة بالأطراف، وأفادت والدته أنها شاهدته يلعب بـ"كوم لب"، وتوجهت لعدة مستشفيات قريبة من سكنهم ولم تجد منظار الشعب الهوائية لديهم، حيث تم إدخال المريض للعمليات فورا وتجهيزه للمنظار وتم استخراج اللبة وتماثل الطفل للشفاء بعدها.

والحالة الثالثة، لطفلة من قرية إمياي المجاورة لمركز طوخ، وتبلغ من العمر عامين حيث حضرت هي الأخرى بصحبة والدتها التي شاهدتها تلهو بكمية من الفول السوداني، وشرقت في أحدها حيث تم إدخالها العمليات واستخراج قطعة السوداني التي كانت تسد مجري التنفس بالقصيبة الهوائية اليمني تماما، وقام بإجراء المناظير الدكتور محمد الجزار، ويعاونه الطبيب المقيم محمد الخواجة.