وكيل شباب كفر الشيخ يستقبل رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وكابتن محمد الدهراوي رئيس الإتحاد المصري للكاراتية، والدكتور وحيد صبحي، رئيس مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ، والوفد المرافق بديوان عام المديرية، بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، بحضور رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه ختام دورتى الحكام والمدربين المعتمدة بالصالة المغطاة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ضم وفد الإتحاد المصري فى زيارته لكفر الشيخ، كابتن محمد الدهراوي، رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وكابتن أمين الزعبلاوي، عضو مجلس إدارة الإتحاد، وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للإتحاد، والدكتور وحيد صبحي، رئيس مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ للكاراتية، الدكتور محمد غازي، والدكتور ابراهيم جادالله، والدكتور أحمد سليم، أعضاء مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ للكاراتيه، وأحمد الحايس، المنسق الإعلامي للمنطقة بكفر الشيخ، لحضور ختام فعاليات الدورتين و تسليم الشهادات للمدربين والدروع للمحاضرين.

وعقد الدهراوي، على هامش الختام اجتماعا مطولا مع مدربين منطقة كفر الشيخ للكاراتيه لبحث المشكلات التي تواجههم وسماع مقترحاتهم في تطوير، ونشر رياضة الكاراتيه بكفر الشيخ،كما شهد عقد اختبار للحزام الأسود، أقيمت دورتى المدربين والحكام المعتمدة من الإتحاد المصري، بالصالة المغطاة فى الفترة من 19 الى 22 مارس، من جانبه أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة عن امتنانه لزيارة رئيس الاتحاد ورئيس مجلس إدارة منطقة الكاراتيه بكفر الشيخ والوفد المرافق، متمنياً استمرار دعم الإتحاد المصري للعبة لأبطال الكاراتيه بكفر الشيخ من أبناء مراكز الشباب والأندية الرياضية .

وكرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعشيرة جوالة مركز شباب دمرو " مجموعة نسور الجوية"، لحصولهم على المستوى الأول فى ختام فاعليات المهرجان التاسع للجوالة الجوية المصرية والعربية، المجموعة ضمت قائد محمود عجيز قائد المهرجان، والسواعد السيد العشرى، على خليفه، طارق أبو الوفا، بشار محمود، محمد أشرف، عادل وليد، احمد سمير، كما كرم القائد محمد المصرى رئيس الجمعية الجوية المصرية بكفر الشيخ، قائد رمضان عبد الغني مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ، عبد الفتاح الوكيل مفوض الجمعية ومنسق النشاط الكشفي بالمديرية و 12 عضو من أعضاء عشيرة دمرو الفائزة بالمستوى الأول، كما أهدى رئيس الجمعية الجوية المصرية بكفر الشيخ شهادة تقدير والمنديل الكشفى للمهرجان لوكيل وزارة الشباب والرياضة تقديراً لدعمه للمجموعة الكشفية وتخليدا للحدث .

وحصلت عشيرة جوالة مركز شباب دمرو "مجموعة نسور الجوية" على المستوى الأول فى ختام فاعليات المهرجان، التى أقيمت في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و إختيار عام 2023 عامًا للشباب العربي، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية في الفترة من 15 وحتى 19 مارس الجاري، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية المصرية، الاتحادات العام للكشافة والمرشدات والمنظمة الكشفية العربية، وعدد من الجهات والمؤسسات.