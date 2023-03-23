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وفاة شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

الخميس، 23 مارس 2023 11:27 م
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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توفي شخص وأصيب 3 أشخاص آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين علي طريق "الربيعة _الشركة الإنجليزية" مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بتلقي إشارة من إدارة المستشفيات بوصول جثة و3  مصابين إلي مستشفي دكرنس العام
 
وبالفحص والتحري تبين وصول جثمان أحمد. ت. ا. 19 عاما، مقيم قرية الربيعة مركز دكرنس، نتيجة كسر بالجمجمة وقطع بالشرايين الرقبة وتم التحفظ علي الجثمان في مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة حمدي. ع. ر، 15 عاما طالب بالصف الاول الإعدادي، مقيم قرية الربيعة، إسلام. أ. ع، 18 عاما، الصف الأول الصناعي، وحازم. إ، ب، 16، مقيم قرية الربيعة، وتم تحويله لمستشفي الطوارئ بالمنصورة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 

 


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