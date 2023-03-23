وذكرت وزارة الخارجية البريطانية - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - أن الوزيرين أكدا التزامهما بالحفاظ على العلاقات الاستراتيجية المتينة بين المملكة المتحدة والأردن، والتي ترتكز إلى تاريخ إيجابي.

وسلط وزير الخارجية البريطاني، الضوء على قرار المملكة المتحدة، الذي صدر في الشهر الجاري، بشمول الأردن ضمن أوائل الدول المشاركة في برنامج تصريح الزيارة الإلكتروني، لافتا إلى أن ذلك القرار دلالة على الروابط القوية بين البلدين، حيث سيتيح هذا البرنامج بالكثير من المزايا لتسهيل سفر الأردنيين إلى المملكة المتحدة للعمل والسياحة.

وأشاد كليفرلي بدور الأردن - تحت قيادة الملك عبد الله الثاني - كقوة لإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط، وباستضافته السخية للاجئين على أراضيه.

وقال وزير الخارجية البريطاني "إن المملكة المتحدة مستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية المستمرة للأردن".

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزيرين بحثا أيضا العديد من القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، القضية الفلسطينية وأزمة أوكرانيا والوضع في سوريا.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن قلقه البالغ بشأن زيادة العنف مؤخرا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد على الدعم الفعلي من المملكة المتحدة لاتخاذ خطوات لخفض التوترات، قائلا "إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع".