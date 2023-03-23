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بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم /الخميس/ خلال اتصال هاتفى، مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج فى الجزائر أحمد عطاف، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.