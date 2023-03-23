وتبادل الوزيران الجانبان التهانى والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما هنأ الأمير فيصل، وزير الخارجية الجزائري بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له كل التوفيق والسداد، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).