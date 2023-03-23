نائب محافظ المنيا يتابع أسعار السلع الغذائية بعدد من المنافذ

تفقد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، عدد من معارض أهلاً رمضان والأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة المنيا، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بمعارض أهلا رمضان والأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء أ.ح هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

اطمأن نائب المحافظ خلال جولته على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، واطلع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.

وشدد خلال الجولة، على ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، قبيل إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما التقى نائب المحافظ عددًا من المواطنين المترددين على المعارض والمحال، لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.