موجز الاقتصاد.. إعادة هيكلة "المالية" لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 23-3-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، المالية: إعادة هيكلة وزارة المالية لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، الرئيس التشادى يفتتح المقر الجديد لوزارة الخارجية ويوجه الشكر لشركة المقاولون العرب، وغيرها.

المالية: إعادة هيكلة وزارة المالية لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

الرئيس التشادى يفتتح المقر الجديد لوزارة الخارجية ويوجه الشكر لشركة المقاولون العرب

افتتح الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، المقر الجديد لوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي بالعاصمة انجامينا، والذي نفذته شركة المقاولون العرب، وذلك في ظل العلاقات المصرية التشادية المتميزة والتى شهدت مزيدا من التعاون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بالعبور الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/3/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023،

28 رمضان.. آخر موعد للتقدم لقرعة الحج السياحى

تضمنت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادى لموسم 1444 هجريا/2023 ميلاديا، توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الالكترونية.

رئيس التنمية الصناعية يناقش موقف ترفيق 4 مناطق بالصعيد

في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمتابعات المتواصلة لهيئة التنمية الصناعية مع الشركات المنفذة لاعمال شبكات المرافق بكلا من محافظتى قنا (بمنطقتي قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا) ومعدلات تنفيذ وتطور الأعمال قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة بعقد اجتماع مع ممثلي شركة حسن علام للمقاولات بحضور المهندس سيف عيسى العضو المنتدب وعدد من مسئولي الشركة، فضلا عن ممثلين عن مكتب الاستشاري حسين صبور استشاري المشروع وعدد من قيادات الهيئة.



البورصة تربح 18 مليار جنيه أولى جلسات رمضان ورأس المال يعود لمستوى التريليون

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.