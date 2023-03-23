مواعيد العمل الرسمية فى وزارة الرى خلال شهر رمضان

كتبت أسماء نصار

أصدر الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى قرارًا بتحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان فى الديوان العام والمصالح والهيئات التابعة للوزارة.

ونص القرار على أن تكون مواعيد عمل الجهات التى تحصل على إجازة يوم السبت من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، فى حين تكون مواعيد عمل الجهات التى لا تحصل على إجازة يوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر.

جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى المصرية هى الوزارة المسئولة عن موارد المياه العذبة فى مصر، وتقوم بوضع السياسات المائية اللازمة لضمان تغطية كافة متطلبات الزراعة والصناعة والشرب والملاحة والطاقة والاحتياجات الاستهلاكية الأخرى من المياه، و الحفاظ على كافة الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى إدارة مياه النيل والخزان الجوفى ومياه الأمطار السيول ومياه الصرف الصالحة للاستخدام وفق معايير وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضبط وإحكام توزيع مياه الرى وإقامة وتشغيل وصيانة الخزانات والقناطر الكبرى والأعمال الصناعية على النيل وفرعيه والرياحات والترع وشبكات الرى والصرف.