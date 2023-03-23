معارض "أهلا رمضان" فى الجيزة تتيح السلع بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم

كتبت – مرام محمد

افتتحت محافظة الجيزة، 10 معارض كبرى لـ"أهلا رمضان"؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساءً حتى نهاية الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة.

-معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع المدرسة بالمنيب.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع بورسعيد بالبدرشين.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع شكري القواتلي بالعياط.

-معرض "أهلا رمضان" بطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع المطار بإمبابة حي شمال الجيزة.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق.

-معرض "أهلا رمضان" في قرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم.

-معرض "أهلا رمضان" في قرية الكداية بمركز ومدينة الصف.

-معرض "أهلا رمضان" في مركز ومدينة أطفيح.

وجاءت أسعار أبرز السلع في معارض "أهلا رمضان" على النحو التالي:

-الزيت (800مللى) بـ35 جنيها.

-زيت عباد (800مللي) بـ60 جنيها.

-زيت عباد (1.600مللي) بـ116 جنيها.

-زيت الذرة (800مللي) بـ70 جنيها.

-زيت خليط (1لتر) بـ53.5 جنيه.

-زيت خليط (2.100 مللي) يتراوح ما بين 112 و 116 جنيها.

-الخل المدعم (900مللي) بـ5 جنيهات.

-الأرز (1كيلو) بـ14.5 جنيه.

-السكر (1كيلو) بـ14.5 جنيه.

-الدقيق (1 كيلو) بـ18 جنيها.

-المكرونة أو الشعرية (400جم) بـ10 جنيهات.

-الفاصوليا (500جم) بـ19 جنيها.

-اللوبيا (500جم) بـ19 جنيها.

-الفول المعبأ (500جم) بـ12 جنيها.

-العدس (500جم) بـ21 جنيها.

-السمنة (700جم) بـ50 جنيها.

-السمنة (1.500جم) تتراوح ما بين 99 و 101 جنيه.

-السمنة (2.500جم) بـ163 جنيها.