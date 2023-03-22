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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 9 رحلات طيران من ألمانيا والتشيك وإيطاليا

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:37 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 9 رحلات طيران من ألمانيا والتشيك وإيطاليا مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 9 رحلات  طيران دولية تصل من عدة دول مختلفة ضمن 106 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من  السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة .
 
وتبين من جداول التشغيل اليومية، أن المطار من المقرر أن يستقبل اليوم رحلة خاصة، ورحلة من ايطاليا، ورحلتين من التشيك،  و5 رحلات من  المطارات الالمانية.
 
وتبين من رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع حسب جداول التشغيل أن المطار من المقرر أن يستقبل  بداية من  السبت الماضى، وحتى نهاية الأسبوع 106 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل اغلبها  من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا. 
 
وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا للفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.
 
 


 

 


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