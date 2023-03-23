مصرع مدير مدرسة فى حادث إثر انقلاب سيارته في الغربية

الغربية محمد طارق

لقى مدير مدرسة شنرة البحرية بمدينة السنطة التابعة ل محافظة الغربية ، مصرعه اليوم، بسبب حادث انقلاب سيارته الملاكى أعلى طريق "طنطا-المحلة"، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق "طنطا-المحلة"، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد مدير مدرسة شنرة البحرية ويدعي "حمدى الرفاعي" ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.