محافظ الغربية يتابع مشروعات رصف بالطرق والمحاور الرئيسية فى طنطا.. صور

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية استمرار أعمال إنشاء ورصف المحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة بهدف خلق سيولة مرورية داخل المدن وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وذلك من خلال جولة شملت تفقد أعمال رصف محوري ترعة المعامل وترعة قناة طنطا الملاحية إلى جانب رصف المرحلة الثانية من كورنيش الغفران، واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم.

وأشار المحافظ خلال جولته إلى أن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدن، وذلك لتخفيف الضغط على الشوارع الداخلية والرئيسية، حيث ستسمح تلك المحاور بسهولة دخول وخروج السيارات وخاصة سيارات النقل الثقيل دون الحاجة إلى المرور بوسط المدينة.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.