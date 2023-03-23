اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 390 كيلو ترع وجارى العمل في 128 ترعة

الخميس، 23 مارس 2023 02:51 م
محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 390 كيلو ترع وجارى العمل في 128 ترعة تبطين الترع بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرا عن أعمال تبطين الترع بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، والعمليات الجارى تنفيذها بإشراف المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.
 
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 390 كيلو ترع بقرى ومدن المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، بإشراف المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات، وأنه جاري تنفيذ 62 عملية، وعدد الترع الجاري تبطينها 128 ترعة، بنسبة تنفيذ 67.77%، وجاري تنفيذ تبطين ترع بطول 577.31 كيلو ترع.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.
 
تبطين ترعة ابشان
تبطين ترعة ابشان

تبطين الترع بكفر الشيخ
تبطين الترع بكفر الشيخ

استمرار تبطين الترع بقرى كفر الشيخ
استمرار تبطين الترع بقرى كفر الشيخ
 

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