محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة

الغربية محمد طارق

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة موقف تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة بعد تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019، والذي بدأ العمل به في ديسمبر الماضي، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.



وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف تراخيص المحال العامة قبل العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، كما استعراض موقف تراخيص المحال العامة في ظل القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية منذ بداية العمل به وحتى تاريخه.



ووجه محافظ الغربية بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين للحصول على التراخيص تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن سرعة توفيق الأوضاع للمحال العامة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية طبقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة



وأوضح المحافظ أن القانون يسمح للمواطن بمزاولة نشاطه تحت مظلة رسمية ويختصر الدورة المستندية للحصول على الترخيص تطبيقاً لخطة الدولة نحو التحول الرقمي ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.



يذكر أن تقديم التراخيص يتم من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة أو عبر بوابة خدمات المحليات لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام.





