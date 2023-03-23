محافظ الشرقية يناقش مع البنك الزراعي تفعيل قسائم شراء أغذية للأكثر احتياجا

الشرقية- إيمان مهنى

ناقش الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المحاسب سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، آلية تفعيل مبادرة البنك بتقديم مبلغ 250 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة من خلال قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين بقيمة 250 جنيه لكل قسيمة تسلم للمستحق ليقوم بصرف المواد الغذائية وفقا لإحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية.

أثنى المحافظ على مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشيا مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز والمدن، وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية وتتطلب مزيداً من التوسع والاستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.

وفي نهاية اللقاء أهدى نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والبنك ومجهوداته الملموسة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.





