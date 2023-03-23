محافظ الدقهلية يحيل 109 محاضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة

وقال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وأسفرت عن تحرير 109 محاضر بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن جمصة، والجمالية، دكرنس، وتمى الأمديد، ونبروه، والمنزلة، وشربين، والمنصورة، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 38 محضر نقص وزن، و15 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (82 شيكارة )، و18 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و1 محضرمخالفة تعليمات، و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و2 محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (10 شكاير)، و1 محضر انتهاء من الإنتاج، و2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و10 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و2 محضر عدم وجود سجل صناعي، و7 محاضر ذبح خارج السلخانة، و1غلق في مواعيد العمل الرسمية، و1محضر تبديد حرز، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و تم التحفظ على1.5 طن حجر جيري، 2 طن علف، و2000 شيكارة معدة للتعبئة، و170 كجم لحوم بلدى، و50 قطعة جاكيت بناتى اصفر مختلف المقاسات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين