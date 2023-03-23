محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات لتنظيم معارض للسلع والمنتجات بأسعار مناسبة

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ معارض للمنتجات والمشغولات اليدوية ومنافذ بيع ثابتة ومتنقلة للسلع ومشروعات مختلفة تقدم خدمات وسلع مختلفة بأسعار مناسبة للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير فرص عمل جديدة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالشباب والقضاء على البطالة وتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فيها.

وأكد سعد، أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والمختلفة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم وتوفر حياة كريمة لهم ومحاربة الغلاء والحد من إرتفاع الأسعار بالأسواق.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بمدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافى ضياء مكاوى ، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطية والمتناهية الصغر، وناقش اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة فى هذا القطاع الهام ومدى تقديم كافة التسهيلات الممكنة ووالجهود المبذولة.