محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات لتنظيم معارض للسلع والمنتجات بأسعار مناسبة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ معارض للمنتجات والمشغولات اليدوية ومنافذ بيع ثابتة ومتنقلة للسلع ومشروعات مختلفة تقدم خدمات وسلع مختلفة بأسعار مناسبة للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير فرص عمل جديدة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالشباب والقضاء على البطالة وتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فيها.
وأكد سعد، أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والمختلفة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم وتوفر حياة كريمة لهم ومحاربة الغلاء والحد من إرتفاع الأسعار بالأسواق.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بمدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافى ضياء مكاوى ، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطية والمتناهية الصغر، وناقش اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة فى هذا القطاع الهام ومدى تقديم كافة التسهيلات الممكنة ووالجهود المبذولة.
وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة فتح مزيد من معارض السلع المنتجة بمختلف أنواعها بالقرى والمراكز للمساهمة فى التحكم فى الأسعار ومحاربة الغلاء والقضاء على البطالة عن طريق توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لافتًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ووزارة الثقافة فى توفير فرص تدريبية على الحرف التراثية واليدوية والصناعات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مصدر دخل للشباب والمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية وغيرهم وزيادة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للموارد وهو ما يعزز من تنفيذ القرى المنتجة وفتح مزيد من المعارض بالقرى والمراكز موجهًا بضرورة توحيد وتكثيف الجهود للدفع بهذا القطاع الحيوى الذى يدفع بجهود التنمية فى المحافظة خاصة فى مجالات توفير فرص العمل ومصدر دخل كريم وزيادة الإنتاجية وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لموارد المحافظة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
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