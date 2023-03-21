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غرفة الجيزة تعلن افتتاح 3 معارض سلعية غداً فى الصف وأطفيح وأوسيم

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:35 م
غرفة الجيزة تعلن افتتاح 3 معارض سلعية غداً فى الصف وأطفيح وأوسيم عادل ناصر
كتب إسلام سعيد

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تقدم النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس  مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن اعضاء مجلس الادارة وجموع تجار الجيزة بالتهنئة لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 
وأعلن ناصر أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم  تم زيادة نسب كميات السلع والمنتجات فى معارض اهلا رمضان بالجيزة وتكثيف نسب المعروض من المواد الغذائية والسلع الاساسية واللحوم والاسماك والخضر والفاكهة  بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة وذلك للعمل على توفير احتياجات  المواطنيين خلال شهر رمضان بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات بالغرفة لمتابعة اسعارالسلع  بالمعارض وتوافرها مؤكدا ان كل السلع الغذائية متاحة ومتوفرة بكميات كبيرة.
  
وأشار ياسر الأبيض النائب الثانى لرئيس الغرفة إلى أنه تم توفير مستلزمات شهررمضان من تمور وياميش وكل احتياجات الاسرة فى رمضان باسعار تقل عن مثيلاتها بالاسواق الخارجية بنسبة 30% مساهمة من الغرفة فى التخفيف عن المواطنيين خلال شهر رمضان المبارك.
 
وأوضح محمد زين عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة أنه سيتم افتتاح ثلاث معارض جديده فى أطفيح وأوسيم والصف غدا لتوفير المزيد من السلع الغذائية لابناء تلك المناطق  بالاضافة الى المعارض التى اقامتها الغرفة 
 
والجدير بالذكر أن غرفة الجيزة أقامت 6 معارض وأماكنها هى معرض فيصل بشارع فيصل ومعرض المنيب بشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية ومعرض البدرشين بشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة ومعرض العياط بشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب ومعرض الوراق بشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة الوراق  ومعرض إمبابة بأرض المطار بالإضافة إلى المساهمة بالدعم اللوجيستى وتوفير العارضين للمعارض التى اقيمت بمدينتى اكتوبر واكتوبر الجديدة  ومدينة زايد واماكنهم فى الحى 12 محور جمال عبد الناصر مدينة السادس من اكتوبر ومعرض اكتوبر الجديدة 800 بمنطقة  فدان بجوار قسم الشركة ومعرض الشيخ زايد بالحى 16 بجوار المجمع الاسلامى ومدينة الشباب.

غرفة الجيزة

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