محافظة الإسكندرية تفتتح معرض "أهلا رمضان" بنطاق حى العجمى

الإسكندرية جاكلين منير

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية سكرتير عام المحافظة اللواء خالد جمعة لافتتاح معرض" أهلا رمضان " بالبيطاش بنطاق حي العجمي، مؤكدًا حرص المحافظة على إقامة المزيد من معارض أهلا رمضان على مستوى الأحياء ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين ما يساهم في تخفيف العبء عن كاهلم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

وافتتح جمعة معرض "أهلا رمضان" بمنطقة البيطاش بجوار مسجد الحديد والصلب بنطاق حي العجمي يرافقه هدى أبو كليلة رئيس الحي.

وشهد المعرض توافر جميع المنتجات الغذائية والاستهلاكية كمنافذ بيع خضروات ، وياميش رمضان والبيض بأنواعه ،واللحوم طازجة ومجمدة ، ملابس ، عطارة ، كنافة وقطايف بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين،

يأتي ذلك في إطار افتتاح سلسلة المعارض التي افتتحتها محافظة الإسكندرية، والتي تشهد تزايد في الإقبال عليها من قبل المواطنين.

ويذكر أن اسعار السلع المطروحة داخل المعارض ،جاءت بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز الحر 17 جنيها بدلا من 26 جنيها، والأرز المدعم 14 جنيها بدلا من 16 جنيها، وسعر كيلو السكر 18 جنيها بدلا من 22 جنيها، وسعر زيت حلوة وتبارك 700 جرام 43 جنيها بدلا من 45 جنيها، وزيت كنزي 700 جرام 40 جنيها بدلا من 45 جنيها، وزيت المميز 600 جرام 32 جنيها بدلا من 35 جنيها، وسعر اللحم البلدي 230 جنيها بدلا من 280 جنيها، واللحم السوداني 190 جنيها بدلا من 220 جنيها، وسعر ربع كيلو شاي الخواجة 27 جنيها بدلا من 33 جنيها، وسعر ثمن كيلو شاي الخواجة 14 جنيها بدلا من 17 جنيها، بالإضافة إلي التخفيضات الأخرى على أسعار الفاكهة والخضروات.