ماذا تعرف عن مرض السكري الكاذب؟

كتب حسام الشقويرى

داء السكري الكاذب هو اضطراب غير شائع يؤدي إلى اختلال توازن السوائل في الجسم. ويؤدي هذا الخلل إلى إنتاج كميات كبيرة من البول. ويجعلك تشعر بالعطش الشديد حتى لو كنت قد شربت للتو ، وفقا لما نشره موقع realsimple.

على الرغم من أن المصطلحين "داء السكري الكاذب" و"داء السكري" متشابهان، فإنهما غير مرتبطين. فداء السكري الذي ينطوي على ارتفاع مستويات السكر في الدم ويمكن أن يأتي في شكل النوع 1 أو النوع 2 يُعد مرضًا شائعًا وغالبًا ما يشار إليه ببساطة بداء السكري.

لا يوجد علاج لداء السكري الكاذب. ولكن يمكن للعلاجات أن تخفف من حدة العطش وتقلل من إخراج البول وتمنع الجفاف.

الأعراض

تشمل المؤشرات والأعراض الخاصة بداء السكري الكاذب ما يلي:

العطش الشديد

إخراج كميات كبيرة من البول الباهت اللون

الحاجة المتكررة إلى الاستيقاظ للتبوّل ليلاً

تفضيل المشروبات الباردة

إذا كانت حالتك خطيرة وتشرب كمية كبيرة من السوائل، فقد تصل كمية إخراجك من البول يوميًا إلى 20 كوارت (نحو 19 لترًا). يتبوّل الشخص البالغ السليم عادةً من 1 إلى 2 كوارت (نحو 1 إلى 2 لتر) يوميًا في المتوسط.

قد تظهر على الرضيع أو الطفل الصغير المصاب بداء السكري الكاذب المؤشرات والأعراض الآتية:

ثقل وزن الحفاضات وتبللها

التبوّل في الفراش

صعوبة النوم

الحمى

القيء

الإمساك

تأخر النمو

فقدان الوزن

إذا كنت مصابًا بداء السكري الكاذب، فلن يتمكن جسمك من موازنة مستويات السوائل بطريقة صحيحة. ويعتمد السبب على نوع السكري الكاذب لديك. وتشمل أنواعه ما يلي:

السكري الكاذب المركزي. يمكن أن يتسبب تلف الغدة النخامية أو الوِطاء الذي يحدث نتيجة جراحة أو ورم أو إصابة في الرأس أو مرض في الإصابة بداء السكري الكاذب المركزي، وذلك عن طريق التأثير على الإنتاج المعتاد للهرمون المضاد لإدرار البول ونظام تخزينه وإطلاقه. كما يمكن أن تتسبب الأمراض الوراثية في الإصابة بهذه الحالة.

السكري الكاذب كلوي المَنشأ. تحدث الإصابة بداء السكري الكاذب كلوي المنشأ نتيجة وجود خلل في بنية الكليتين يجعلهما غير قادرتين على الاستجابة بشكل صحيح للهرمون المضاد لإدرار البول.

وقد يكون هذا الخلل ناتجًا عن اضطراب وراثي أو اضطراب مزمن في الكلى. كما يمكن لبعض الأدوية أن تتسبب في الإصابة بالسكري الكاذب كلوي المنشأ، مثل الليثيوم أو الأدوية المضادة للفيروسات مثل فوسكارنت (Foscavir).

السكري الحملي الكاذب. السكري الحملي الكاذب نادر الحدوث. فهو يحدث فقط أثناء الحمل عندما يعمل أحد الإنزيمات التي تنتجها المشيمة على تدمير الهرمون المضاد لإدرار البول لدى الأم.

العُطاش الأولي. يُعرف أيضًا باسم السكري المُعَطِّش الكاذب، ويمكن أن تتسبب هذه الحالة في إنتاج كميات كبيرة من البول المخفف بعد شرب كميات كبيرة من السوائل.