مكتبة الإسكندرية تنظم برنامج ورش الأشغال والأعمال الفنية فى بيت السنارى

نظَّم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الاسكندرية، برنامج ورش الأشغال والأعمال الفنية، وذلك بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وإدارة السيدة زينب التعليمية وإدارة غرب القاهرة، خلال العام الدراسي الحالي 2022 - 2023، بمقر بيت السنارى الأثرى بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

واستهدف البرنامج الأطفال والنشء، وأدار الورش مجموعة من طلاب كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة. واشتمل على مجموعة من الورش المتنوعة والأنشطة المختلفة، حيث تم تدريب المشاركين على فنون الرسم، وكيفية استخدام المواد الفنية الأساسية، والنحت والتشكيل، والحرف اليدوية مثل الحياكة والنسيج والجلود والمكرمية والخزف والزجاج والنحاس والقشرة الخشب وطي الورق، لصناعة أشكال وأشغال فنية ولوحات مميزة، وقد تم تقييم الأعمال في نهاية البرنامج من قِبَل أساتذة ومتخصصين من كلية التربية النوعية.