اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية

الخميس، 23 مارس 2023 11:49 ص
فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامناً مع قرب حلول شهر رمضان وزارة الداخلية.

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، فقد واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

 

وقد تقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالى (1074) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد (4) معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا عدد (36) معرض فرعى أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية، كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

 

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة".

  

وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات، يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

  

 


مبادرة كلنا واحد

مستلزمات الأسرة المصرية

الأسرة المصرية

توفير السلع

اسعار مخفضة



الموضوعات المتعلقة

وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:14 م

محمود عبد الراضي: مبادرة كلنا واحد ترسم البسمة على وجوه المواطنين قبل رمضان

الخميس، 16 مارس 2023 04:30 م

تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وزارة الداخلية توجه قوافل خدمية وغذائية لأهالي شمال سيناء (فيديو)

الثلاثاء، 14 مارس 2023 06:09 م

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالتل الكبير بالإسماعيلية تحت شعار "كلنا واحد".. صور

الأحد، 12 مارس 2023 05:41 م

31 سلسلة تجارية توفر الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد

السبت، 04 مارس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة