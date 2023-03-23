طلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة بجامعة الدلتا يزورون محطة الزعفرانة

واصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الزيارات الميدانية العلمية الأسبوعية التى تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل، وذلك تحت اشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، والدكتور عبدالعظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.

ونفذ بعض طلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة زيارة علمية ميدانية إلى محطة الزعفرانة، رافقهم المهندس محمد الرفاعى، وخلال الزيارة تعرف الطلاب على انواع توربينات الرياح ونظرية عملها، فضلا عن شرح المكونات الكهربية والميكانيكية للتوربينة، كما تم التعرف على كيفية التحكم بالتوربينة وطريقة عمل فرملة لها نظريًا وعمليًا.

والجدير بالذكر أن محطة الزعفرانة تم تنفيذها على عدة مراحل حيث تضم المحطة 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و. - 660 ك.و. - 850 ك.و.) بقدرة إجمالية ٥٤٥ ميجا.

من جانبه، أكد كشك حرص الجامعة على تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، وبما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل، ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة محطة الزعفرانة وجميع العاملين بها على حسن الاستقبال والتعاون خلال الزيارة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.