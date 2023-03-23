اليوم السابع
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تحصين 67 ألف رأس ماشية فى بنى سويف لمواجهة الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الخميس، 23 مارس 2023 02:02 م
تحصين 67 ألف رأس ماشية فى بنى سويف لمواجهة الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصين الماشية - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

 

وتضمن التقرير اليومى، الذى يعده الدكتور أحمد الجبالى مدير عام الطب البيطرى، الإشارة إلى أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها بلغ 67 ألفا و679رأسًا ( 59 ألفا و722من الأبقار، 7آلاف و525 من الجاموس، 432 من الأغنام والماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة 4 مارس الجارى وحتى 19 من نفس الشهر"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتى تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

 

وكان المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، التى تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.


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