ضبط 17 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء داخل مخبز بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية بمركز المحلة ضمت المحاسب حازم طة مدير مكتب تكوين مركز المحلة وأشرف شرف الدين وخالد زكى بحيرى ومحمد صلاح باز.

للقيام بعمل تحريات سرية وتوجية ضربات قاسمة للمخابزالبلدية التى تقوم بالاتجار فى السوق السوداء وتجميع الدقيق البلدى المدعم وضبط المخالفين بمركز المحله الكبرى.

تم وضع دراسة واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالوزارة وروابط السيستم والاستعانه بالمرشدين السريين وتم استهداف المخابز البلدية حيث تم ضبط 17 سبعة عشر شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87,5 %زنه 50 كجم للشيكاره زيادة داخل احد المخابز البلدية قام بتجميعها بغرض اعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك.

كماةتم المرور على الأسواق والمحلات العامه وتم تحرير 15 محضر عدم اعلان عن الاسعار تم اتخاذ الاجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.