ضبط المتهمين فى واقعة التعدى على رئيس قرية وسائق خلال حملة إزالة بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا ، من ضبط المتهمين في واقعة التعدي على رئيس قرية بمركز دشنا وسائق خلال حملة إزالة بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة رئيس قرية وسائق خلال تنفيذ حملة للتعديات في قرية أبو مناغ غرب بقنا، وتبين إصابة حمادة الجيلاني، رئيس القرية وسائق لودر، أثناء تنفيذ الحملة، وضبطت الأجهزة الأمنية 5 متهمين في الواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والتحفظ على المتهمين.