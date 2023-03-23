صلاة التراويح من المسجد التوفيقى فى أول ليالى رمضان ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "اليوم السابع"، تقريرا من صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك، من المسجد الترفيقي في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.

وشهد الدكتور جمال عواد، مدير عام مديرية الأوقاف ببورسعيد، صلاة التراويح من المسجد التوفيقي في حي العرب، بحضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد، وأمهم في الصلاة عبدالله جاد.

وأعدت مديرية الأوقاف، غرفة عمليات مركزية لتجهيز جميع المساجد المتواجدة بالمحافظة والتي يبلغ عددها أكثر من 300 مسجدًا، وذلك لإستقبال المصلين لأداء صلاة التراويح بواسطة أئمة المساجد وحفظة القرآن الكريم، خلال شهر رمضان الكريم.

وجري التعاون بين مديرية الأوقاف وأجهزة الأحياء التنفيذية، وذلك من أجل تنفيذ خطة تطهير كافة المساجد ودورات المياة بأفضل المواد، وذلك لضمان خلوها من الفيروسات، حتي تكون آمنة لإستقبال المصلين، في الوقت التي تقوم فيه المديرية بأعمال الصيانة والفرش للمساجد.

كما تشهد مدينة بورفؤاد أعمال تطهير وتعقيم للمساجد في حملة مكبرة، يتم خلالها رش كافة المساجد ضد الفيروسات والميكروبات والحشرات الطائرة، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الشهر الكريم.

وأكد الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أن مساجد بورسعيد سوف تشهد إقامة الشعائر بها خلال الشهر الفضيل من اعتكاف، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبري، موضحاً أن مديرية أوقاف بورسعيد سوف تبذل قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن ببيوته خلال الشهر الكريم، قائلا: سنعمل بأقصى ما نملك على أن يكون هذا الشهر الكريم شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن جميع الأئمة والخطباء والمشرفين من الرجال والسيدات جاهزين لشهر رمضان المعظم، وسوف تعمل الخدمة في خدمة ضيوف الرحمن، وبما يتم تحديده من قبل الوزارة من إجراءات وبما يضمن إقامة الشعائر الإسلامية بشكل آمن لكل الصائمين.