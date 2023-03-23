وقالت وزارة الصناعة الكورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الخميس، "إنها سحبت الشكوى التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2019 ضد اللوائح اليابانية المشددة بشأن تصدير ثلاث مواد إلى كوريا الجنوبية، وهي البوليمايد المفلور ومقاوم للضوء وفلورايد الهيدروجين، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات المرنة".

كما أعلنت الوزارة عن مراجعة للقواعد الحكومية بشأن الصادرات والواردات من المواد الاستراتيجية، كخطوة أولى لإعادة اليابان إلى قائمة الدول التي تتمتع بوضع تجاري سريع المسار.

يذكر أن هذه الجهود تأتي عقب فترة توترات بين البلدين ناجمة عن خلافات تاريخية بسبب الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وكان يُنظر إلى قيود التصدير على أنها خطوة انتقامية من اليابان ضد أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018 والتي أمرت الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.

وقد تعهدت طوكيو برفعها خلال اجتماع القمة الذي عقد في الأسبوع الماضي بين الرئيس "يون سوك-يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".

