زلزال بقوة 5.6 يضرب قبالة جزيرة "دالوبيرى" الفلبينية

أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل اليوم الخميس، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة "دالوبيرى" فى منطقة "كاليان" بإقليم "كاجيان"، فى الفلبين دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 17 كيلومترا شمال غرب الجزيرة، وعلى عمق 15 كيلومترا.
وأشار المعهد إلى أنه من المتوقع وقوع توابع زلزالية عقب هذا الزلزال.
يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.
وكان المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل أعلن مساء الأربعاء، أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة دافاو أورينتال جنوبى البلاد، دون ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا.
وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - أن الزلزال ضرب على عمق 43 كيلومترا، مرجحا ألا تتسبب هذه الهزة الأرضية في وقوع خسائر مادية.
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