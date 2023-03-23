زلزال بقوة 5.6 يضرب قبالة جزيرة "دالوبيرى" الفلبينية

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 17 كيلومترا شمال غرب الجزيرة، وعلى عمق 15 كيلومترا.

وأشار المعهد إلى أنه من المتوقع وقوع توابع زلزالية عقب هذا الزلزال.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.