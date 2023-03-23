زراعة الوادى الجديد: الاستعداد لموسم حصاد القمح وبدء تقدير إنتاجية الفدان

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد الاستعداد لموسم حصاد القمح للعام الحالى، بإجمالى 436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، تركزت المساحة الأكبر فى منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 186277.6 فدان، وجرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلى لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتحت إشراف الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وتم أخذ العينات بمركز باريس من ( قرى درب الاربعين والحقول المجاورة ) لتقدير إنتاجية الفدان من محصول القمح، بالتنسيق مع الدكتورة حنان الطيب عبدالله رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد، والمهندس سيد هاشم من المنطقة الإحصائية، وبحضور مهندسى المنطقة الإحصائية ومشرفى منطقة درب الأربعين.

وأكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد فى زراعة محاصيل غير تقليدية وتعظيم الاستفادة من الحاصلات القائمة وفى مقدمتها القمح، ومن المستهدف هذا الموسم، مؤكدًا على أن الدولة خلال السنوات الخمس الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال فى الخارجة وشرق العوينات تستوعب كميات كبيرة، وجارى إقامة صوامع أخرى بالداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على الزراعة.

وأضاف المرسى، أن هناك زراعات غلال أخرى يجرى التوسع فيها بالمحافظة، منها الشعير والذرة الرفيعة والذرة الشامية والفول البلدى، إلى جانب أخرى غير تقليدية كالزراعات الطبية والعطرية والحرير وغيرها، كما ينفذ القطاع الزراعى بالمحافظة حقولا إرشادية لها كتجربة إرشادية للمزارعين.