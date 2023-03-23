وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الوكالة رفعت المستوى على نظام التحذير من البراكين المؤلف من خمس مستويات، بعدما لاحظت ظهورعلامات على ارتفاع الصهارة فى 15 مارس الجارى.

وقال مسئولون إن عدد الزلازل البركانية زاد أيضا منذ أمس الأول الثلاثاء، ودعوا المواطنين المتواجدين على بعد كيلومترين من فوهة البركان إلى توخي الحذر من الصخور البركانية وتدفقات الحمم البركانية التى يمكن أن تحدث جراء ثوران بركانى.

وأشارت القناة إلى أن بركان جبل أساما يمتد بين محافظتى "جونما" و"ناجانو".