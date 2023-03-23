رئيس مياه القناة: محطاتنا تعمل بكامل طاقتها خلال شهر رمضان المبارك

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الخميس، أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى القطاعات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها خلال شهر رمضان الكريم، وعلى مدار 24 ساعة، وذلك مع رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع أى أحداث أو أعطال مفاجئة قد تحدث.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الأخذ فى الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال شهر رمضان، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لشبكات وخطوط الصرف الصحى، وخاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أى زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفورى والسريع مع أى أحداث طارئة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق فى " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور والمتابعة وتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى، والشبكات، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فوراً على حل أى مشكلات أو معوقات، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحى.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم مراجعة جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات سوء مياه الشرب أو الصرف وتزويدها بالوقود الكافى لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائى خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لرفع كفاءة المولدات الكهربائية العملية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة انتقلوا فورا تلقيهم عدة بلاغات عن أعطال وكسورات مفاجئة، خلال لـ 24 الماضية وتم الانتهاء منها فى مدة زمنية وجيزة، منها أصلاح خط 6 بوصة على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى أمام مدينة فايد، الانتهاء من كسر مفاجئ فى خط مياه 600 مم بالقنطرة غرب، واصلاح كسر مفاجئ فى خط 20 بوصة بالقصاصين، كما تم الانتهاء من ربط خط 4 بوصة وعمل محبس غسيل بمنطقة الكيلو 11 بين منطقتى الكلاحين، والأخارسة.