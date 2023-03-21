مياه القناة: محطة مياه المحسمة UF بالإسماعيلية تستقبل وفد الشركات لنقل وتبادل الخبرات

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبلت محطة مياه المحسمة uf وفد من الشركات الشقيقة وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل المقامة بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة 9 شركات من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى "محافظات القناة – الدقهلية – المنيا – قنا- الشرقية – الاقصر – مياه الاسكندرية- البحيرة – المنوفية"، وذلك فى اطار جهود الشركة القابضة والشركات التابعة لتأهيل كافة محطات الترشيح الفائق لشهادة الادارة الفنية المستدامة TSM ، ونقل وتبادل الخبرات والمعارف بين الشركات التابعة، فى إطار التعاون المثمر وتبادل الخبرات مابين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وبين شقيقاتها من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على ضرورة متابعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والتى تعد أحد أهم الشهادات الدولية فى مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعتبر من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل أشار رئيس الشركة ان الزيارة جاءت للاطلاع على تجربة شركة محافظات القناة فى مجال الادارة الفنية المستدامة لمحطات UF حيث حصول محطة مياه المحسمة بنظام الترشيح الفائق بمدينة القصاصين على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، كأول محطة تعمل بنظام الترشيح الفائق تحصل على تلك الشهادة، والتى يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد الوفد مكونات المحطة واستمع الى شرح وافى لمراحل العمل بنظام الترشيح الفائق UF داخل المحطة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 5000 م3 يوم ، لخدمة القطاع القبلى بالمحسمة القديمة وتضم عزب شعيب والهوارى وأبوعليان والشيخ سليم والعوايصة والسويدات وصبيح بإجمالي عدد سكان ما يقرب من 30 ألف نسمة، كما تم مناقشة الملفات الخاصة بحصول المحطة على شهادة TSM والاجابة على كافة الاستفسارات الموجهة من الشركات التابعة.

وأشاد الوفد بالجهود المبذولة من الشركة من أجل إنجاح منظومة الإدارة الفنية المستدامة بالمحطة، والإستفادة الكبيرة من الإطلاع على التجربة الرائدة للشركة فى مجال تأهيل محطات الUF للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.