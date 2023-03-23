اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 10:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس شعبة الدواجن: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى الأسعار

الخميس، 23 مارس 2023 10:25 م
رئيس شعبة الدواجن: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى الأسعار الدواجن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن خلال أول أيام شهر رمضان شهدت انخفاضا 5 جنيهات، حيث إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل إلى 67 جنيها، ويتم بيعه للمستهلك بـ73 و74 جنيها.
 
وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى: "كنا دائما أول أيام رمضان نجد ارتفاعات في السابق ولكن هناك تحركات إيجابية من الدولة واستطاعت استيراد 25 ألف طن من الدواجن وضخها بالسوق وبالتالي حدث انخفاض في الأسعار".
 
وتابع أن الدواجن سلعة استراتيجية خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، والأيام المقلبة قد تشهد ثبات أو انخفاض في أسعار الدواجن، ونتمنى مزيد من انخفاض أسعار الدواجن مع استمرارية الافراجات في علف ذرة الصفراء وفول الصويا ونطمئن المواطنين باستمرار الانخفاضات في سعر الدواجن.
 

الدواجن

اسعار الدواجن

عبد العزيز سيد

مصر

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة