رئيس شعبة الدواجن: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى الأسعار

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن خلال أول أيام شهر رمضان شهدت انخفاضا 5 جنيهات، حيث إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل إلى 67 جنيها، ويتم بيعه للمستهلك بـ73 و74 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى: "كنا دائما أول أيام رمضان نجد ارتفاعات في السابق ولكن هناك تحركات إيجابية من الدولة واستطاعت استيراد 25 ألف طن من الدواجن وضخها بالسوق وبالتالي حدث انخفاض في الأسعار".

وتابع أن الدواجن سلعة استراتيجية خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، والأيام المقلبة قد تشهد ثبات أو انخفاض في أسعار الدواجن، ونتمنى مزيد من انخفاض أسعار الدواجن مع استمرارية الافراجات في علف ذرة الصفراء وفول الصويا ونطمئن المواطنين باستمرار الانخفاضات في سعر الدواجن.