افتتاح 3 معارض جديدة لـ"أهلا رمضان" فى الجيزة بمناسبة الشهر الكريم.. صور

كتبت – مرام محمد

افتتحت محافظة الجيزة معارض "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بمراكز الصف وأطفيح وأوسيم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعارض التى تقيمها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن المعارض التى تم افتتاحها تقع بمدن الصف وأطفيح وأوسيم، مؤكدا على توافر كافه السلع بالمعارض مع استمرارية تواجدها خلال شهر رمضان.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية يوميًا للمعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة كل فى نطاقه لمتابعه حركة البيع والشراء داخل المنافذ والتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة.

وشدد اللواء أحمد راشد على ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية مؤكدًا على تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطرى للتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين مع التشديد على الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المعارض لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى مغالاة فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

أسعار التمور بمعرض أهلا رمضان



افتتاح معارض جديدة لأهلا رمضان في الجيزة



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سعر السكر بالمعرض



معارض جديدة لأهلا رمضان



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