رئيس جامعة أسيوط يشارك الأطقم الطبية والعمال المناوبين بمستشفى القلب وجبة الإفطار

أسيوط- هيثم البدرى

توجه الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، مساء اليوم فى زيارة إلى مستشفى القلب الجامعى، وذلك لتناول وجبة الإفطار مع أفراد الأطقم الطبية المناوبين فى العمل بالمستشفى تزامنا مع أول أيام شهر رمضان المعظم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن حرصه على تناول وجبة الإفطار مع شباب الأطباء وأفراد الأطقم التمريض، والعمال المناوبين بمستشفى القلب الجامعى فى أول أيام شهر رمضان الفضيل يمثل رسالة شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية العاملين فى مستشفيات اسيوط الجامعية لما يبذلوه من جهد مخلص وعمل دؤوب فى خدمة المرضى مضحيين، فى ذلك براحتهم الشخصية وحرمانهم من فرحة التجمعات العائلية والأسرية فى كثير من المناسبات والأعياد.

كما أعرب أفراد الاطقم الطبية عن سعادتهم بتلك المفاجأة، وحرص رئيس الجامعة على تواجده معهم قبل أذان المغرب بدقائق قليلة فى لفتة طيبة وكريمة منه.