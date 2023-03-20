رئيس جامعة أسيوط يفتتح عددًا من المعارض الفنية من إنتاج الطلاب

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عدداً من المعارض الفنية من إنتاج طلاب الجامعة والتى تضم مشغولات فنية وتشكيلية بلمسات إبداعية وذلك بحضور شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وأميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعى، ورشا جلال رئيس قسم الفنون، وشيرى وجدى رئيس قسم الفنون التشكيلية، فضلاً عن حضور مديرى الإدارات والعاملين بإدارة رعاية الشباب المركزية وطلاب الجامعة المشاركين فى المعرض.

وخلال الافتتاح أكد رئيس الجامعة على أهمية الأنشطة الطلابية وذلك لدورها الهام فى تنمية وعى الطلاب وصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، حيث قام بافتتاح عدداً من المعارض الفنية والتى تضمنت مهرجان فنون الربيع " معرض المسابقات الفنية بإدارة الفنون " والذى يضم معروضات عن الكاركتير والخط العربى وفنون الإبرة وفوانيس رمضان، ومشغولات كروشية وهاند ميد وتطريز والتى شاركت بها مختلف الكليات العلمية والأدبية.

أعقب ذلك افتتاح معرض الفنون التشكيلية، والذى يضم عدداً من اللوحات منها رسم وتصوير، ونحت وزخرفة، وأشغال فنية، وجرافيك وطباعة، وإعلان وخط عربى، وتصوير ضوئى ثم قام رئيس الجامعة بافتتاح قاعة الفنون الموسيقية، والتى تضم عدداً من آلات العزف المختلفة.

و أشاد رئيس الجامعة بما يضمه المعرض من لوحات ومشغولات فنية تبرز إبداعات الطلاب ومواهبهم، مؤكداً على دور إدارة رعاية الشباب المركزية وجهودهم المبذولة فى حث وتشجيع الطلاب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية.

و من جانبه أشاد الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزى بسعى إدارة الجامعة لتسخير كافة سبل الرعاية والدعم للأنشطة الطلابية لدورها الهام فى صقل شخصية الطالب وتوطيد الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب وبعضهم البعض وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية واستثمار أوقات فراغهم.