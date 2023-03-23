وأضافت ميلوني - في تصريحات لدى وصولها مقر انعقاد المجلس الأوروبي في بروكسل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - أن هناك مطالبة للمفوضية الأوروبية بالمضي قدمًا وعلى وجه السرعة وتأجيل التحقق من الأمور إلى الجلسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، مؤكدا محورية ملف المهاجرين، وأن المجلس الأوروبي يتابعه خطوة بخطوة.



وأشارت ميلوني إلى أنها على تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإلى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني، لبحث المسائل الإدارية في الاتحاد الأوروبي.