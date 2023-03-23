قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى، اليوم /الخميس/، إنها تتوقع خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة، وذلك على أساس الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في فبراير الماضي، معربا عن رضاها عن النسخة الأخيرة لمسودة الاستنتاجات التي يتم تداولها.
وأضافت ميلوني - في تصريحات لدى وصولها مقر انعقاد المجلس الأوروبي في بروكسل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - أن هناك مطالبة للمفوضية الأوروبية بالمضي قدمًا وعلى وجه السرعة وتأجيل التحقق من الأمور إلى الجلسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، مؤكدا محورية ملف المهاجرين، وأن المجلس الأوروبي يتابعه خطوة بخطوة.
وأشارت ميلوني إلى أنها على تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإلى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني، لبحث المسائل الإدارية في الاتحاد الأوروبي.
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