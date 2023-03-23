خطة هيئة النقل العام بالقاهرة فى تغطية المناطق الدينية خلال شهر رمضان

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة تعديل المواعيد المعتادة بما يتلاءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم، حيث سيتم خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حالياً الساعة 5 صباحاً، ويستمر خروج باقي الأسطول 50%، تدريجيًا حتى الساعة 8:30 صباحاً، وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية، وهو ما سيسهم فى مواجهة ذروة الصباح والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم.

وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، استمرار عمل هذه السيارات لتغطيه ذروة ما قبل الإفطار، حيث ستعمل لمدة 10 ساعات متواصلة لتغطى فترة ذروة ما قبل الإفطار، وبالنسبة للفترة ما بعد الإفطار، حيث يلجأ الكثير من المواطنين خلال هذا الشهر الكريم لزيارة الأماكن الدينية مثل مناطق (السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الشافعي – الإمام الليثى– الأزهر الشريف - مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو..)، فإنه سيتم مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة والتي تخدم هذه المناطق، بحيث يكون آخر قيام منها بعد منتصف الليل وأن تكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحاً.

وبالنسبة للخدمة الليلية ستقوم الهيئة بتشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري وتبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه بالنسبة للنقل الجماعي سيتم مد سهر عدد من خطوط الميني باص الخاصة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة وهو ما يمثل نسبة حوالي 65% من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع ليحقق هذا العدد من خطوط هذه الوسائل مجتمعة (هيئة / نقل جماعي ) الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.