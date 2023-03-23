ختام الدورة التدريبية للصيادلة المكلفين الجدد بـ"صحة الإسماعيلية".. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية للصيادلة المكلفين حديثاً، والتى نظمتها إدارة التدريب بالتنسيق مع إدارة الصيدلة ب مديرية الصحة بالإسماعيلية ضمن الخطة التدريبية المدعمة من التنظيم والإدارة للصيادلة الجدد الذين تم تكليفهم بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة .

وقال الدكتور على حطب وكيل الوزارة، أن هذه الدورات تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية من الصيادلة وإطلاعهم على كل جديد ، وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

وتناولت الدورة والتى استمرت لمدة أربعة ايام أساسيات الإدارة والقيادة والمعايير المنظمة للعمل الصيدلى ،الصيدلى الحكومى حقوقه وواجباته ، أصول التخزين وإدارة المخزون، الدفاتر والمستندات ومقدمة عن معايير الجودة بالصيدلية، سياسات وإجراءات أدوية الطوارئ، وأخيرا تعريف بقانون الخدمة المدنية ، حاضرت فيها الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة ومدير التفتيش الصيدلى والدكتورة داليا العربي مدير إدارة الصيدلة، الدكتورة فايزة عبد الرحمن وهانى جلال مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية صحة الإسماعيلية.

وفى ختام التدريب قامت الدكتورة ريم مصطفى نائبا عن وكيل وزارة الصحة والدكتورة هند مجلع مدير إدارة التدريب بتسليم المتدربين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.