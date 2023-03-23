حتى لا تتعرض للمساءلة.. 12 شرطا لإقامة خيم رمضان تبدأ بتصريح من الحى

كتبت - مرام محمد

حددت محافظة الجيزة 12 شرطا لإقامة الخيام الرمضانية خلال شهر رمضان الكريم، والذي يحل علينا أول أيامه يوم غد الخميس الموافق 23 مارس 2023، حيث اشترطت لإقامتها الحصول على تصريح من الحي أو الوحدة المحلية المختصة، ومراعاة عدد من الضوابط حفاظا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتي يوضحها "اليوم السابع" في السطور التالية:

1- أن يكون السرادق بعيداً عن المنشآت البنائية.

2- ألا يعطل السرادق حركة السير أو الموصلات.

3- أن تتوافر فيه اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية داخل الخيمة وفقًا لما تقرره الحماية المدنية والأمن الصناعي.

4ـ يجب أن تتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

5- أن يكون للسرادق منفذًا للدخول والخروج للطوارئ، وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة لعدم التسبب فى إعاقة حركة المرور وسيولة الخروج منها.

6- أن يكون الهيكل الإنشائي للسرادق من المعدن.

7- أن تكون الأقمشة والفرش مقاوم للحرائق.

8- أن تترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترًا.

9- يجب مراعاة الشروط الفنية فى توصيلات الكهرباء مع ضرورة وجود مصدر احتياطى.

10-التأكد من وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ.

11- التأكد من وجود فتحة علوية للسرادق لخروج أي أبخرة أو أدخنة.

وأكدت المحافظة، تكثيف المرور اليومي خلال شهر رمضان على أماكن إعداد الوجبات بموائد الرحمن وأماكن تقديم وجبات الإفطار والسحور والسهرات الرمضانية للتأكد من استيفاء أماكن التجهيز للاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، فضلا عن تكثيف المتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والذي شدد على المتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات وعدم إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان دون الحصول على تصاريح من الجهة المختصة لمراجعة عناصر السلامة والحماية المدنية وبغير المواقع المخصصة لها لعدم إعاقة الحركة المرورية.