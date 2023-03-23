حبس سيدة متهمة بالنصب على المواطنين بمصر القديمة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بالنصب على المواطنين فى منطقة مصر القديمة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط سيدة بالقاهرة لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصرالقديمة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) لتضررها من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى بدعوى توظيفها فى تجارة المواد الغذائية "نظير أرباح شهريه" إلا إنها لم تقم بذلك أو رد المبلغ .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.