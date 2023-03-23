تناول المكسرات يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب 25%

كتبت ريهام عبد الله

وجد باحثون إسكندنافيون أن تناول كمية صغيرة من المكسرات يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت فى مجلة Food Nutrition Research Journal.

وقال المؤلف المشارك فى الدراسة إريك كريستوفر أرنيس، من جامعة أوسلو: "إذا تناولت حفنة من المكسرات يوميًا، أى نحو 30 جرامًا، فستقل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20% إلى 25%، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وبالمقارنة فإن البالغين فى دول الشمال يأكلون فى المتوسط ن​​حو أربعة جرامات من المكسرات يوميًا، كثيرون لا يأكلون المكسرات أو البذور على الإطلاق.

اللوز والفستق يخفضان الكوليسترول

وقال الباحثون إنهم لا يمتلكون نوعًا معينًا من المكسرات التى من المؤكد أنها تقلل من المخاطر، لكنهم أشاروا إلى أن اللوز والفستق والجوز يبدو أنها الأفضل لخفض نسبة الكوليسترول.

على الرغم من أن فريق العلماء القائمين على الدراسة قالوا "كلما كان ذلك أفضل"، فإن تناول القليل من المكسرات أفضل من عدم تناولها، ويمكن أن يعزز صحة قلبك بشكل كبير.



المكسرات



مكسرات

وأوضح أرنيسن أن المكسرات لها تأثير مفيد على مستويات الكوليسترول فى الدم، وهو أمر مهم للحفاظ على انخفاضها من أجل منع تراكم الدهون فى الشرايين، والإصابة بـ"تصلب الشرايين، كما يطلق عليه، هو أحد أكبر عوامل الخطر للنوبات القلبية.