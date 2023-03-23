اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 مارس 2023 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مواعيد العمل بنفق الأزهر خلال شهر رمضان.. إنفوجراف

الخميس، 23 مارس 2023 03:09 م
تعرف على مواعيد العمل بنفق الأزهر خلال شهر رمضان.. إنفوجراف نفق الأزهر
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ اليوم تعديل مواعيد تشغيل نفقى الأزهر بالقاهرة بالتزامن مع أول أيام رمضان والتي تستمر طوال الشهر الكريم، وتختلف المواعيد خلال هذا الشهر عن السنوات الماضية حيث لن يشهد نفق الأزهر غلق قبل صلاة المغرب كما كان يحدث في الأعوام الماضية، وفى النقاط التالية نستعرض مواعيد تشغيل نفقى الأزهر خلال رمضان.

1.سيتم مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال الشهر الكريم يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل .

2.يتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

3.ساعات الغلق مخصصة لإجراء أعمال الصيانة والنظافة .

4.يستمر العمل بالنفقين دون توقف على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان خلال أيام الإجازات الأسبوعية .

مواعيد العمل
مواعيد العمل بنفقى الأزهر 

 


القاهرة

نفق الازهر

نفقي الازهر

شهر رمضان

المرور



الموضوعات المتعلقة

اليوم بدء العمل بالمواعيد الجديدة لتشغيل نفق الأزهر.. تفاصيل

الخميس، 23 مارس 2023 07:00 ص

تعرف على مواعيد العمل فى نفق الأزهر خلال شهر رمضان المعظم

الأربعاء، 22 مارس 2023 02:20 م

الكلام فى التريند على إيه؟ توماس بارتى لاعب أرسنال يتصدر مؤشرات "جوجل" بعد إشهار إسلامه.. شائعة وفاة صلاح عبد الله داخل دائرة اهتمام الجمهور.. ورقص وغناء فى الدوم.. وحريق نفق الأزهر ودعاء ليلة نصف شعبان الأبرز

الجمعة، 18 مارس 2022 05:00 م

انتظام حركة السيارات فى نفق الأزهر وسط انتشار الخدمات المرورية

الجمعة، 18 مارس 2022 03:33 م

السيطرة على حريق سيارة داخل نفق الأزهر دون إصابات

الخميس، 17 مارس 2022 10:16 م

محافظ أسيوط يشهد نموذج محاكاة لتصريف مياه الأمطار فى نفق الزهراء

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:43 م

غلق نفق الأزهر اليوم قبل الإفطار بربع ساعة.. تعرف على المواعيد الجديدة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة