تعرف على مواعيد العمل بنفق الأزهر خلال شهر رمضان.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

يبدأ اليوم تعديل مواعيد تشغيل نفقى الأزهر بالقاهرة بالتزامن مع أول أيام رمضان والتي تستمر طوال الشهر الكريم، وتختلف المواعيد خلال هذا الشهر عن السنوات الماضية حيث لن يشهد نفق الأزهر غلق قبل صلاة المغرب كما كان يحدث في الأعوام الماضية، وفى النقاط التالية نستعرض مواعيد تشغيل نفقى الأزهر خلال رمضان.

1.سيتم مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال الشهر الكريم يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل .

2.يتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

3.ساعات الغلق مخصصة لإجراء أعمال الصيانة والنظافة .

4.يستمر العمل بالنفقين دون توقف على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان خلال أيام الإجازات الأسبوعية .