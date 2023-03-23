تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن حركة تدوال البضائع بموانئها الستة، حيث أكدت تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و743 شاحنة و 78 سيارة، على متن 9 سفن.



وشملت حركة الواردات 5200 طن بضائع، 399 شاحنة و64 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8800 طن بضائع ، 344 شاحنة و14 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل، والقاهرة، بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية2، فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى الحرية2، بوسيدون اكسبريس، دليلة، و الحرية و Ilbktra، وغادرت السفينتين امل والقاهرة.



كما يشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و130 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج بينما تغادر ثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .



وسجلت مواني الهيئة بالنسبة لحركة وصول وسفر الركاب من خلال موانئها 2245 راكب، واغلبها وافدة من ميناء ضبا السعودي الي ميناء سفاجا البحري.