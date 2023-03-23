تجديد حبس عامل قتل سيدة عجوز داخل منزلها لسرقتها فى المنوفية

قررت نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عامل لقيامه بقتل سيدة عجوز بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية ، لسرقة مصوغات الذهبية ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز بركة السبع بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط عامل وذلك لقيامه بقتل سيدة عجوز بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لسرقة مصوغات الذهبية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى إحدى القرى التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قد عثر على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.