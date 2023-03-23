وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن التدريبات المضادة للإنزال جرت اليوم الخميس، بالقرب من ميناء صيد في مدينة "تاو يوان" شمالي البلاد والتي تواجه مضيق تايوان دون استخدام الذخيرة الحية، لافته إلى أن الموقع يقع على بعد 30 كيلومترا من وسط العاصمة "تايبيه" حيث يوجد المكتب الرئاسي على بعد 3 كيلومترات من مطار تاو يوان الدولي.

ويعتقد أن الموقع سيكون أحد نقاط الإنزال الرئيسية في حال حدوث غزو عسكرى، وفي مثل ذلك الوضع، سيكون من المهم للغاية بالنسبة لتايوان منع القوات المعادية من إيجاد موطئ قدم لها للتقدم إلى الداخل.