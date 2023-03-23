وأضافت الوزارة -فى بيان لها نقلته صحيفة تايوان نيوز المحلية- أن "هندوراس تجاهلت أكثر من 80 عامًا من الصداقة بين (تايوان وهندوراس) عندما بعثت بوزير خارجيتها إلى الصين، ما أضر بشدة بمشاعر حكومتنا وشعبنا.. لقد قررنا استدعاء سفيرتنا في هندوراس على الفور للإعراب عن استيائنا الشديد".

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن حكومة هندوراس تخلت عن أكثر من 80 عامًا من الصداقة وحسن نية تايوان فى مساعدة البلاد بالمساعدات للتغلب على مشاكلها.

ويأتي هذا في الوقت الذي يتوجه فيه وزير خارجية هندوراس "إدواردو إنريكى رينا" إلى الصين من أجل إجراء محادثات حول إقامة علاقات دبلوماسية مع بكين، حيث سيلتقي رينا والوفد المرافق له بنظيره الصينى "كين جانج".

ولم تؤكد بكين الزيارة بعد، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية "وانج ون بين" قال اليوم إن الصين على استعداد لإقامة وتطوير علاقات ثنائية مع هندوراس على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وكانت رئيسة هندوراس "زيومارا كاسترو" قد أمرت الأسبوع الماضي وزير خارجيتها بإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، وهي خطوة من شأنها أن تقطع علاقات هندوراس مع تايوان.