انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق رافد جمصة فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

شهدت محافظة الدقهلية ، انقلاب سيارة نقل ثقيل " تريللا"، محملة بـ60 طن قمح على طريق رافد جمصة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في توقف الحركة المرورية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بانقلاب سيارة نقل محملة بالقمح على طريق رافد جمصة أمام قرية المنيل، وبعثرت الحمولة على الطريق.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز والأجهزة التنفيذية لمكان البلاغ، وتبين أن السيارة النقل تحمل لوحات معدنية رقم "د أ م 4243"، و"د ن ر 4673"، قيادة أحمد و.أ، وانقلبت أثناء دخولها دوران كوبري شرنقاش، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إنقلاب الحمولة المقدرة بحوالي 60 طن قمح على الطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى على الطريق